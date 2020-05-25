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Espreso.tvОбществоСидел в ресторане: президент Австрии нарушил карантин

Сидел в ресторане: президент Австрии нарушил карантин

Полиция Австрии в ночь на воскресенье во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени

Об этом сообщает DW.

Он вместе с женой находился в ресторане, и, по его же словам, "отвлекся от наблюдения за разговором и не заметил, как пролетело время".

В связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

"Когда полиция посетила итальянский ресторан "Sole", расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллен и его жены стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился", - пишет издание.

В своем Twitter политик свою вину признал. "Мне очень жаль. Это была ошибка", - отмечается в сообщении. Также президент Австрии намерен возместить возможный ущерб владельцу заведения.

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