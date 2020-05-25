Суд разрешил владельцам дизельных авто Volkswagen требовать компенсацию и вернуть их производителю

25 мая, 2020, 17:17

Федеральный верховный суд Германии вынес приговор по делу, где владелец автомобиля впервые в стране жаловался на махинации автопроизводителя Volkswagen о данных по выбросам

Об этом пишет DW .

Суд заявил, что люди, которые приобрели автомобиль VW с дизельным двигателем, оснащен программным обеспечением, которое манипулирует данными о выбросах, имеют право на финансовую компенсацию.

Покупатели также могут вернуть транспортное средство и получить частичное финансовое возмещение от автопроизводителя. Пробег автомобиля будет учтен при исчислении возмещения, отметил суд.

Решение создает прецедент для потенциальных исков тысяч владельцев Volkswagen, чьи транспортные средства были оборудованы устройствами, предназначенными для манипулирования данными по выбросам.

Напомним, дизельный скандал вокруг Volkswagen взорвался в результате расследования, которое власти США инициировала в 2015 году. В сентябре того же года руководство немецкого концерна признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Скандал, который получил название "Дизельгейт", привел к кризису доверия ко всей автомобильной промышленности после того, как подобные обходные пути были обнаружены в других компаниях.

В конце февраля 2020 VW и Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии достигли договоренности по мировому соглашению, которые урегулировали бы претензии 262 тысяч клиентов, которые владели дизельными автомобилями с манипулируемым программным обеспечением, на общую сумму 830 млн евро.