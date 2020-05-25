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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы НСЗУ продолжили

Степанов заявил, что срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы НСЗУ продолжили

Срок подачи документов на конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины продолжили до 27 мая

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает УП.Життя

"Согласно принятым решениям был объявлен отбор, начиная с 22 мая, и конечный срок принятия документов был сегодня (25 мая, - ред.) в 18 часов", - сказал он.

Степанов заявил, что получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать документы, поэтому было принято решение продлить сроки.

"Конечный срок сейчас продлен до среды, 27 мая, в 18 часов", - сообщил министр.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов не согласовал ни одной кандидатуры среди трех победителей конкурса на должность главы Национальной службы здоровья. 22 мая был объявлен новый конкурс, на подачу документов было дано 3 дня .
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