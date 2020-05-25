Стало известно, какие штрафы в "Динамо" из-за опоздания на тренировку
25 мая, 2020, 13:22
Футболисты киевского "Динамо" должны заплатить штраф в размере $200-500, если опоздают на тренировку
Об этом футболисты сообщили на youtube-канале "Трендец".
По словам форварда Назария Русина, если опоздать на сбор команды, руководство может оштрафовать игрока на $200. А полузащитник Александр Андриевский назвал большую сумму, по его версии штраф составляет $500.
"Первым на тренировку приезжает Никита Бурда. Он все время колено разрабатывает. А последним - как когда, иногда и я последним приезжаю. Меня Сидорчук раскритиковал пару дней назад, что я вместе с Караваевым поздно приехал. И теперь я приезжаю раньше", - рассказал защитник Виталий Миколенко.
- 21 мая после восстановления тренировок в киевском "Динамо" травмировались сразу пять футболистов .
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