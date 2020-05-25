Стало известно, какие штрафы в "Динамо" из-за опоздания на тренировку

25 мая, 2020, 13:22

Футболисты киевского "Динамо" должны заплатить штраф в размере $200-500, если опоздают на тренировку

Об этом футболисты сообщили на youtube-канале "Трендец".

По словам форварда Назария Русина, если опоздать на сбор команды, руководство может оштрафовать игрока на $200. А полузащитник Александр Андриевский назвал большую сумму, по его версии штраф составляет $500.

"Первым на тренировку приезжает Никита Бурда. Он все время колено разрабатывает. А последним - как когда, иногда и я последним приезжаю. Меня Сидорчук раскритиковал пару дней назад, что я вместе с Караваевым поздно приехал. И теперь я приезжаю раньше", - рассказал защитник Виталий Миколенко.