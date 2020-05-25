 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСотрудника СБУ поймали на участии в изготовлении и сбыте наркотиков в Киеве

Сотрудника СБУ поймали на участии в изготовлении и сбыте наркотиков в Киеве


фото: ОГП
Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и торговлей наркотиков, в группу входил сотрудник Службы безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Ежемесячно группировка производила более 5 кг амфетамина с последующим сбытом. Продажа осуществлялась путем закладок в Киеве и области после заказа через Telegram. Пересылались наркотики через "Новую почту".

"По результатам одновременно проведенных 20 обысков по местам проживания участников группы, а также других помещений, находящихся в их пользовании, выявлены 4 нарколаборатории, изъяты прекурсоры, сыпучие и жидкие вещества, весы, пакеты для фасовки, пакетики с расфасованным веществом (предварительно установлено - с амфетамином), устройства для изготовления и заготовки наркотических веществ ", - сообщили правоохранители

Сотруднику СБУ и еще трем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных повторно, организованной группой, и в особо крупных размерах, совершенных повторно (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать