Сотрудника СБУ поймали на участии в изготовлении и сбыте наркотиков в Киеве

25 мая, 2020, 11:17

Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и торговлей наркотиков, в группу входил сотрудник Службы безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Ежемесячно группировка производила более 5 кг амфетамина с последующим сбытом. Продажа осуществлялась путем закладок в Киеве и области после заказа через Telegram. Пересылались наркотики через "Новую почту".

"По результатам одновременно проведенных 20 обысков по местам проживания участников группы, а также других помещений, находящихся в их пользовании, выявлены 4 нарколаборатории, изъяты прекурсоры, сыпучие и жидкие вещества, весы, пакеты для фасовки, пакетики с расфасованным веществом (предварительно установлено - с амфетамином), устройства для изготовления и заготовки наркотических веществ ", - сообщили правоохранители

Сотруднику СБУ и еще трем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных повторно, организованной группой, и в особо крупных размерах, совершенных повторно (ч. 3 ст. 307 УК Украины).