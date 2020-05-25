Швеция впервые запустила общедоступную сеть 5G
25 мая, 2020, 12:23
24 мая шведская телекоммуникационная группа Tele2 ввела в эксплуатацию первую в стране общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения - 5G
Об этом сообщил агентство DPA International.
Сначала сеть будет доступна только жителям столицы - Стокгольма. В городах Гетеборге и Мальме она появится 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.
Как пояснила Tele2, ее сеть с самого начала обеспечивает скорость интернета не менее 1 Гбит/с, что в четыре раза быстрее сети 4G.
Tele2 на один день опередила конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свои первые общедоступные сети 5G в понедельник, 25 мая.
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