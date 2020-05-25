Швеция впервые запустила общедоступную сеть 5G

25 мая, 2020, 12:23

24 мая шведская телекоммуникационная группа Tele2 ввела в эксплуатацию первую в стране общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения - 5G

Об этом сообщил агентство DPA International.

Сначала сеть будет доступна только жителям столицы - Стокгольма. В городах Гетеборге и Мальме она появится 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Как пояснила Tele2, ее сеть с самого начала обеспечивает скорость интернета не менее 1 Гбит/с, что в четыре раза быстрее сети 4G.

Tele2 на один день опередила конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свои первые общедоступные сети 5G в понедельник, 25 мая.