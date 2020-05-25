Шмыгаль не исключает, что и.о. министров образования, культуры и энергетики могут возглавить министерства

25 мая, 2020, 18:05

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что заместители министров, которые выполняют обязанности министров образования, культуры и энергетики, работают достаточно эффективно и имеют перспективу стать министрами

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Произошло две замены (при изменении Кабмина - ред.), но не были подобраны кандидаты на министров культуры, образования и энергетики. На сегодняшний день заместители министров, которые выполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами ", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что параллельно идет поиск новых людей на эти должности.

По его словам, здесь вопрос не столько в "кадровом голоде", есть достойные люди, которых бы хотели взять в Кабмин, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение.

"Есть люди, которые боятся, говорят "я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться", - добавил Шмыгаль.

Сейчас и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды является Ольга Буславець, и.о. министра образования и науки - Любомира Мандзий, и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком 4 марта 2020 года. В то же время парламент назначил на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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