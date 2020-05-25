Россияне в зоне ООС били из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, но после ответа от ВСУ потеряли 4 боевиков

25 мая, 2020, 07:20

В воскресенье, 24 мая, российские войска на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты со 122 мм артиллерийских систем обстреливали окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки.

Рядом с Авдеевкой захватчики выпустили 20 мин калибра 82 мм, а также применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки российские террористы били из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по защитникам Новотроицкого и трижды возле Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехова захватчики применили 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По укреплениям неподалеку Новолуганского из оккупированного поселка Байрак россияне выпустили в сторону Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 26 мин калибров 120 мм и 82 мм.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Объединенные силы ответили на обстрелы оккупантов огнем из штатного вооружения. По данным разведки, 24 мая бойцы ООС уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала суток 25 мая россияне стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески со 120-мм минометов, а возле Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских защитников вследствие этих обстрелов нет.

Украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по позициям оккупантов.