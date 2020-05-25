Разумков разрешил нардепам ездить в командировки по Украине

25 мая, 2020, 14:31

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков позволил народным депутатам командировки в пределах Украины

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ВР.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины решения о работе с 18 мая 2020 г. в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 №462-их, пункт 6 распоряжения Председателя Верховной Рады Украины "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 №151 исключить ", - говорится в документе.

Пункт 6 распоряжения предусматривал отмену на период карантина командировок в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, Аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов.