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Espreso.tvОбществоРазумков разрешил нардепам ездить в командировки по Украине

Разумков разрешил нардепам ездить в командировки по Украине


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков позволил народным депутатам командировки в пределах Украины

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ВР.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины решения о работе с 18 мая 2020 г. в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 №462-их, пункт 6 распоряжения Председателя Верховной Рады Украины "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 №151 исключить ", - говорится в документе.

Пункт 6 распоряжения предусматривал отмену на период карантина командировок в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, Аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов.

  • Запрет на зарубежные командировки, принятый Разумковым 11 марта, остается в силе.
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