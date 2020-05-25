"Вопрос еще не решен", - Трофимов о возможности проведения выборов на Донбассе

25 мая, 2020, 13:33

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что до выборов необходимо завершить административно-территориальную реформу

Об этом Сергей Трофимов рассказал в интервью Гордону.

"Будут. Если у нас не будет какого-то общего форс-мажора, о котором мы не знаем", - отметил Трофимов, отвечая на вопрос, будут ли местные выборы осенью.

В то же время он подчеркнул, что вопрос с выборами на временно оккупированных территориях Донбасса еще не решили.

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Первый заместитель руководителя ОП также отметил, что до местных выборов нужно завершить реформирование администативного-территориального устройства в Украине.

"Сейчас на повестке дня вопрос территориального устройства. Именно этот блок необходимо закрыть в ближайшее время, чтобы выборы провели уже по новому административно-территориальному устройству. И эти вещи уже согласовали с общинами, они понятны. Их осталось только принять на законодательном уровне и впоследствии внести изменения в Конституцию", - пояснил он.

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Трофимов отметил, что вопрос административно-территориального устройства необходимо завершить летом. По его словам, это будет сделано, ведь парламент уже принял соответствующий закон и дал необходимые полномочия Кабинету министров.

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