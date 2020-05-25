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Espreso.tvОбщество"Планируем реконструкцию": Кличко объяснил, почему на Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник

"Планируем реконструкцию": Кличко объяснил, почему на Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что высаженный вдоль Крещатика можжевельник является временным решением в рамках подготовки реконструкции улицы, и в дальнейшем эти растения пересадят в скверы и парки

Об этом Кличко сказал во время ежедневного обращения, передает Еспресо.TV.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник там, где на данный момент не было деревьев. Такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали уже много лет - только обновляли асфальт. Поэтому в этом году если бы высаживали кропномирни дерева, не было бы никакого смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы нашего города", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что во время реконструкции Крещатика зеленую зону увеличат.

"Мы учитываем предыдущий опыт, потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы и каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха, а смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья - они ослабевают и болеют. чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов, то есть мы создадим все условия, чтобы в каждой лунке, а их от Бессарабской до Европейской площади 249, росли, а не чахли деревья", - пояснил Кличко.

Столичный мэр подчеркнул, что вдоль Крещатика будут высаживать именно каштаны, для чего специально подбирать выносливые сорта.

"Конечно, каштаны - символ нашего города. Они растут в парках, скверах, на городских бульварах, на наших улицах. Будут расти каштаны и на Крещатике. Будем искать выносливые сорта, каштаны - будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока не высаживали на нашей главной улице ", - добавил Кличко.

Ранее киевляне начали выражать в соцсетях беспокойство из-за появления вдоль Крещатика можжевельника.

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