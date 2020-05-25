"Планируем реконструкцию": Кличко объяснил, почему на Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник
Об этом Кличко сказал во время ежедневного обращения, передает Еспресо.TV.
"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник там, где на данный момент не было деревьев. Такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали уже много лет - только обновляли асфальт. Поэтому в этом году если бы высаживали кропномирни дерева, не было бы никакого смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы нашего города", - сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что во время реконструкции Крещатика зеленую зону увеличат.
"Мы учитываем предыдущий опыт, потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы и каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха, а смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья - они ослабевают и болеют. чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов, то есть мы создадим все условия, чтобы в каждой лунке, а их от Бессарабской до Европейской площади 249, росли, а не чахли деревья", - пояснил Кличко.
Столичный мэр подчеркнул, что вдоль Крещатика будут высаживать именно каштаны, для чего специально подбирать выносливые сорта.
"Конечно, каштаны - символ нашего города. Они растут в парках, скверах, на городских бульварах, на наших улицах. Будут расти каштаны и на Крещатике. Будем искать выносливые сорта, каштаны - будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока не высаживали на нашей главной улице ", - добавил Кличко.
Ранее киевляне начали выражать в соцсетях беспокойство из-за появления вдоль Крещатика можжевельника.
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