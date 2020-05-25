"Недополучение дохода 600 млн грн": киевское метро подсчитало убытки за время карантина

25 мая, 2020, 14:17

Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн грн

Об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон, передает Укринформ.

"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - сообщила Макогон.

Утром 25 мая заработал столичный метрополитен.

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