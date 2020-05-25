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Espreso.tvОбщество"Недополучение дохода 600 млн грн": киевское метро подсчитало убытки за время карантина

"Недополучение дохода 600 млн грн": киевское метро подсчитало убытки за время карантина


фото: reuters
Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн грн

Об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон, передает Укринформ.

"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - сообщила Макогон.

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