"Налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться", - Гетманцев о критике бизнес-ассоциациями закона №1210

25 мая, 2020, 13:01

Бизнес всегда враждебно воспринимает любые налоговые нововведения, однако часть бизнес-ассоциаций поддержала законопроект №1210

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал в интервью Экономической правде .

Гетманцев комментировал подписание президентом закона о поправках в Налоговый кодекс.

"Бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинский Совет бизнеса и Бизнес 100 выступили с очень взвешенными оценками. В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться. Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что закон вступает в силу с момента опубликования. Некоторые его части начнут действовать с 1 января 2021 г., некоторые - с июля 2020-го. По словам автора законопроекта, сейчас рассматривается возможность переноса срока начала действия положений, касающихся контролируемых иностранных компаний (КИК), еще на год (на январь 2022).

"Налоговая просит отложить институт вины еще на один год. Я против и не считаю, что мы должны продолжать ограничивать налогоплательщиков. Тем более, что с Минфином и Налоговой мы уже обсуждали все эти вопросы. Будем дискутировать", - добавил он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс , который содержит изменения, направленные на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов.

Отметим, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины № 466-IX (№1210 по дате регистрации) предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, отмены так называемых "соевых правок", через которые экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещения налога на добавленную стоимость. Также закон повысил налогообложение железной руды на 50% (с 8 до 11-12% в зависимости от цен на руду).

Бизнес критиковал закон, в частности, из-за того, что он предусматривает расширение возможностей фискальных органов применять штрафы и возможность продления налоговых проверок, а также увеличивает налоговую нагрузку на некоторые отрасли.