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Espreso.tvОбществоПриватБанк хочет вернуть от Суркисов 400 млн за пересмотр дел "А-Банка" и "Динамо"

ПриватБанк хочет вернуть от Суркисов 400 млн за пересмотр дел "А-Банка" и "Динамо"


фото: reuters
Государственный ПриватБанк обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с требованиями о пересмотре постановлений суда по делам по искам "А-Банка" и "ФК "Динамо Киев", которые принадлежат семье Суркисов

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Основанием для подачи заявлений стало установление ПриватБанком обстоятельства, сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1". Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем "А-Банка" в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком", - говорится в сообщении.

"Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалось и опровергается господином Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине.

Украинские суды удовлетворили иски "А-Банка" и ФК "Динамо" Киев ", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1", - добавили в банке.

В ПриватБанке считают, что решения по делам "А-Банка" и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам и должна быть подтверждена законность определения Игоря Суркиса связанным с ПриватБанком лицом.

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