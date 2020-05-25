Проехал одну остановку, не заплатил и пересел в Мерседес - водитель маршрутки рассказал о поездке нардепа-"слуги" Тищенко

25 мая, 2020, 17:54

По словам водителя маршрутки, нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сделал фотографию в маршрутке, после чего пересел в Мерседес, не заплатив водителю и указав на депутатскую льготу

Соответствующее видео обнародовал журналист издания "Исландия" Василий Крутчак в Facebook.

Водитель маршрутки, лицо которого скрыто, рассказал, что нардеп с другим мужчиной "зашел, проехал одну остановку и вышел". После этого он пересел в автомобиль, который ехал за автобусом.

За проезд нардеп Тищенко, по словам водителя, платить отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Отметим, нардепы должны оплачивать проезд - после этого государство им компенсирует стоимость проезда.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.

Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.

5 мая в ОПУ заявили, что президент Владимир Зеленский провел жесткую беседу с народным депутатом Николаем Тищенко из-за работы его ресторана "Велюр" в период карантина

В тот же день журналисты проекта "Деньги" заявили , что несмотря на карантин в Киеве продолжает работу сеть салонов красоты и магазинов косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко

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