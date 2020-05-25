Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украине

25 мая, 2020, 14:08

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года президент Владимир Зеленский уже обращался с предложением о работе в Украине к руководителю компании PayPal и получил ответ, что "такая возможность рассматривается".

Начало работы PayPal позволит украинцам без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy.

Также в министерстве добавили, что рассматривают возможность привлечения платежных систем Stripe и Vapulus.

Отметим, PayPal - это крупнейший оператор электронных денежных средств, является подразделением компании eBay. Сервис позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем. Систему основал в 1998 году американский бизнесмен Маск. Сейчас PayPal является самым распространенным в мире способом расчетов в интернете. Систему используют более 230 млн пользователей в 190 странах мира.