 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украине

Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украине


фото: ecommerce-platforms
В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года президент Владимир Зеленский уже обращался с предложением о работе в Украине к руководителю компании PayPal и получил ответ, что "такая возможность рассматривается".

Начало работы PayPal позволит украинцам без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy.

Также в министерстве добавили, что рассматривают возможность привлечения платежных систем Stripe и Vapulus.

Отметим, PayPal - это крупнейший оператор электронных денежных средств, является подразделением компании eBay. Сервис позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем. Систему основал в 1998 году американский бизнесмен Маск. Сейчас PayPal является самым распространенным в мире способом расчетов в интернете. Систему используют более 230 млн пользователей в 190 странах мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать