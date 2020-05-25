После обнаружения COVID-19 у нардепа от "Батькивщины" остальные фракции проверились и возвращаются к работе, - Тимошенко

25 мая, 2020, 13:50

Об этом сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко в Facebook.

"Самоизоляции завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления", - написала она .