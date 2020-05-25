После обнаружения COVID-19 у нардепа от "Батькивщины" остальные фракции проверились и возвращаются к работе, - Тимошенко
25 мая, 2020, 13:50
Фракция "Батькивщина" через 5 дней обнаружения коронавируса у одного из депутатов партии возвращается к работе в Верховной Раде, все тесты нардепов - отрицательные
Об этом сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко в Facebook.
"Самоизоляции завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления", - написала она .
- У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
- За последние дни в Раде ПЦР-тесты на коронавирус сделали 87 человек, из них 53 нардепа.
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