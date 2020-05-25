 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПереводы гастарбайтеров в Украину сократятся на $2 млрд из-за коронавируса, - НБУ

Переводы гастарбайтеров в Украину сократятся на $2 млрд из-за коронавируса, - НБУ


фото: reuters
Переводы украинских заробитчан в страну в 2020 году составят $10 млрд, что на $2 млрд меньше, чем год назад

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"За 2019 г. трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантина в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около $10 млрд", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем примерно 2,5 млн граждан Украины.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать