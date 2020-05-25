Переводы гастарбайтеров в Украину сократятся на $2 млрд из-за коронавируса, - НБУ

25 мая, 2020, 11:07

Переводы украинских заробитчан в страну в 2020 году составят $10 млрд, что на $2 млрд меньше, чем год назад

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"За 2019 г. трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантина в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около $10 млрд", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем примерно 2,5 млн граждан Украины.