Переводы гастарбайтеров в Украину сократятся на $2 млрд из-за коронавируса, - НБУ
25 мая, 2020, 11:07
Переводы украинских заробитчан в страну в 2020 году составят $10 млрд, что на $2 млрд меньше, чем год назад
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
"За 2019 г. трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантина в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около $10 млрд", - говорится в сообщении.
По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем примерно 2,5 млн граждан Украины.
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