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Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора обязали открыть дело на нардепов ОПЗЖ относительно встречи с Путиным в РФ

Офис генпрокурора обязали открыть дело на нардепов ОПЗЖ относительно встречи с Путиным в РФ


фото: 112.ua
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора обязан внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ вероятной государственной измены.

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", - отметила Бобровская.

 

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