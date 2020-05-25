Офис генпрокурора обязали открыть дело на нардепов ОПЗЖ относительно встречи с Путиным в РФ

25 мая, 2020, 15:39

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора обязан внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ вероятной государственной измены.

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", - отметила Бобровская.