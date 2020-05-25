Нацсовет обратился к телевещателям относительно выполнения закона о языке
25 мая, 2020, 21:48
Национальный совет обнародовал письмо телевещателей, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - написали в Нацсовете.
Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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- Напомним, 21 мая Национальный совет назначил проверку телеканала Эспрессо за трансляцию в эфире программ украинской службы "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".
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