На Волыни произошла вспышка коронавируса: на заводе обнаружили восемь случаев заражения
Об этом сообщила заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга .
"По состоянию на 25 мая на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировано 8 случаев COVID-19. Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два Киверцовском и один в Локачинском районе. Установлен круг контактных лиц - это 45 человек. Все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы. Предполагаемая причина распространения инфекционного заболевания - это первый больной, который был на работе с проявлениями острого респираторного заболевания", - сказала Щербак.
За сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом на Волыни, среди них - один ребенок 13 лет. Один случай летальный в Камень-Каширском районе.
Всего в области зарегистрировано 783 случая: 60 детей, 163 - медицинских работника.
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