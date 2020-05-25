На Волыни произошла вспышка коронавируса: на заводе обнаружили восемь случаев заражения

Об этом сообщила заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга .

"По состоянию на 25 мая на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировано 8 случаев COVID-19. Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два Киверцовском и один в Локачинском районе. Установлен круг контактных лиц - это 45 человек. Все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы. Предполагаемая причина распространения инфекционного заболевания - это первый больной, который был на работе с проявлениями острого респираторного заболевания", - сказала Щербак.

За сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом на Волыни, среди них - один ребенок 13 лет. Один случай летальный в Камень-Каширском районе.

Всего в области зарегистрировано 783 случая: 60 детей, 163 - медицинских работника.

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