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Espreso.tvОбществоНа Киевщине закрыли две районные больницы из-за обнаружения коронавируса

На Киевщине закрыли две районные больницы из-за обнаружения коронавируса


фото: reuters
Из-за выявленых случаев COVID-19 Бородянская и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, передает "Укринформ".

"На сегодня в области в связи с выявлением больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница", - сказал Володин.

Он также добавил. что возобновила работу Васильковская ЦРБ, которую ранее закрыли из-за коронавируса.

Как сообщалось, Васильковская и Бородянская ЦРБ прекратили госпитализацию новых больных из-за обнаружения коронавируса.

Напомним, 25 мая в студгородке города Переяслава у студента случайно обнаружили коронавирус при лечении травмы, теперь устанавливают круг общения носителя

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