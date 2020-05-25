На чартере с украинскими зарабитчанами обнаружили больного коронавирусом, - СМИ

25 мая, 2020, 11:05

На одном из авиарейсов, который доставлял украинских заробитчан за границу, был обнаружен больной коронавирусом

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

"Вспомните, как много говорили об авиарейсах с зарабитчанами из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше, то, что на одном из рейсов... тестирование выявило коронавирусного больного, подтвердили ЕвроПравде три независимых друг от друга источника", - говорится в статье.

Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

В последнее время были организованы рейсы в Финляндию, Австрию, Великобританию и Польшу. Из этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия, сообщает издание.

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Также издание пишет о рисках в связи с недоверием в Европе к украинской статистике по коронавирусу.

"ЕС просто не верит в те данные, которые предоставляет украинская власть. Это не догадки - "Европейская правда" слышала от дипломатов о дискуссии, которые ведутся на совещаниях европейских послов - и они сходятся на уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровне заболеваемости. А последние события, как-то признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрение и снятие карантина - добавляют сомнения", - говорится в материале.