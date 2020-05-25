Минекоенерго разделят на два министерства - Шмыгаль

25 мая, 2020, 10:46

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины разделят на два профильных ведомства

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это на повестке дня", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что предварительное объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета Министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижные растения и вылов мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в августе 2019 г. Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве были два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.