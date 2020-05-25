Лучший теннисист Грузии попал за решетку из-за избиения экс-жены

25 мая, 2020, 10:46

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвилли был задержан полицией за избиение бывшей жены на глазах у ребенка

Об этом сообщают российские СМИ.

Причины конфликта бывших супругов пока не сообщаются. Но уже известно, что спортсмену грозят исправительные работы на время от 200 до 400 часов, или даже тюрьма сроком на 3 года.

Николоз Басилашвили трижды побеждал на турнирах АТР и имеет лучший показатель среди грузин в рейтинге лучших теннисистов планете.