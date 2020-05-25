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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня укрепилась относительно евро

Курс валют: гривня укрепилась относительно евро

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на 1 копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 25 мая официальный курс установлен на уровне 26,76 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,17 гривни за евро. По состоянию на 22 мая курс был 29,46 гривни.

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