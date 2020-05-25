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Espreso.tvОбществоКГГА обжалует решение суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади

КГГА обжалует решение суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади

Столичные власти будут обжаловать решение ОАСК об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире Общественного радио.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция - неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", - сказал Мондриевский.

  • Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Киевской городской госадминистрации о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и по улице Петра Сагайдачного в Подольском районе Киева.
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