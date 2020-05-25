КГГА обжалует решение суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади
25 мая, 2020, 09:42
Столичные власти будут обжаловать решение ОАСК об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного
Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире Общественного радио.
"Думаю, что будет апелляция и наша позиция - неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", - сказал Мондриевский.
- Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Киевской городской госадминистрации о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и по улице Петра Сагайдачного в Подольском районе Киева.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-