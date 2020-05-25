КГГА обжалует решение суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади

25 мая, 2020, 09:42

Столичные власти будут обжаловать решение ОАСК об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире Общественного радио.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция - неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", - сказал Мондриевский.