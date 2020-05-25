Карантин: в Сумах могут открыть детсады с 1 июня

Соответствующее решение принято во время внеочередного заседания комиссии, сообщает "Укринформ".

"Комиссия считает возможным возобновление с 1 июня работы учреждений дошкольного образования. Их посещение разрешается детям из семей, в которых работают оба родителя, при наличии справки от работодателя", - говорится в сообщении.

Для посещения детсада законные представители ребенка должны предоставить от врача первичного звена, с которым заключена декларация, две справки: информации о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения заведения дошкольного образования, а также об эпидемиологическом окружении. В свою очередь работники учреждений дошкольного образования, выходя на работу после завершения карантина, должны предоставить справку от врача о самочувствии с целью противодействия распространению коронавируса (COVID-19).

Также с 1 июня комиссия рекомендует исполкому возобновить работу учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОП, ШВСМ, ЦФЗН "Спорт для всех" и других предприятий и учреждений спортивного профиля), спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, или при условии пребывания не более одного человека на 5 м2 площади помещения); проведение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях на территории Сумской городской ОТО при условии соблюдения при разрешенных видов деятельности противоэпидемических требований.

Комиссия рекомендует разрешить уже с 25 мая проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек (или более 50 человек по согласованию с Минздравом Украины); проведения религиозных мероприятий (при условии пребывания не более 1 человека на 10 м2 здания, где проводятся такие мероприятия); деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах)

Учитывая, что в Сумах заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендует исполкома позволить руководителям учреждений здравоохранения независимо от форм собственности, расположенных на территории Сумской городской ОТО, проводить плановую госпитализацию при заполненности коек в учреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, менее 50%.

Эти рекомендации комиссии Сумской горисполком рассмотреть на своем заседании, проведение которого запланировано на 26 мая.

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