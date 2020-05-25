Как выглядит метро Киева в первый день возобновления работы. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 мая, 2020, 11:33

В понедельник, 25 мая, в первый день возобновления работы метрополитена в Киеве пассажиропоток оказался заметно меньше по сравнению с работой метро до карантина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вход в метро возможен при наличии защитных масок, однако можно заходить без перчаток. В метрополитене развесили предупредительные плакаты, а на полу появились наклейки с просьбой соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Люди стараются выполнять требования безопасности. Возле касс, турникетов, в вестибилях и на платформах скоплений людей не наблюдалось, поезда следовали полупустыми.

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