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Espreso.tvОбществоКак готовилась первая встреча Порошенко с Трампом - посол Чалый раскрыл дипломатические секреты

Как готовилась первая встреча Порошенко с Трампом - посол Чалый раскрыл дипломатические секреты

Первая встреча Порошенко и Трампа в июне 2017 года стала результатом чрезвычайных дипломатических усилий команды пятого президента Украины и огромным успехом нашего государства

Эксклюзивные подробности рассказал украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире телеканала "Прямой". Он опроверг фейки о встрече, которые неоднократно распространялись в некоторых СМИ с целью принизить значение этого события.

"Столько фейков было. Говорили, что встреча проплачена. Говорили, что 5 минут. Относительно "проплаченной", то уже был выигран суд в Британии против компании Би-Би-Си. Они тогда говорили, и в результате Порошенко выиграл суд. Это было очень сложно, но выиграли. Теперь все понимают, что это был фейк ", - напомнил Валерий Чалый.

Он как непосредственный участник событий также рассказал, что встреча несмотря на усилия пророссийского лобби в Вашингтоне была очень результативной и полноценной, а после нее началась активное секторальное сотрудничество.

"О "5 минутах". Я этим занимался и теперь скажу - это наше огромное достижение было. Потому что противодействие России, противодействие в Вашингтоне многих, кто с Россией поддерживал близкие связи, было огромно. Была команда - чтобы не состоялась встреча ранее, чем встреча Трампа с Путиным. Но мы это сделали. И эта встреча состоялась. И пресса была на встрече. И происходила она не 5 минут, а полноценно, более получаса и дальше. И кроме этой встречи президент Трамп дал команду а теперь встретьтесь все мои министры. Потому по оружию надо говорить, надо говорить по экономике, надо говорить по энергетике. И это была не просто фотография. Мы не все можем обо всем рассказать, о чем будо договорено. Но результаты вы видите ", - отметил украинский дипломат.

"Это был успех огромен. Почему этот успех состоялся? Потому что Президент Порошенко поздравил новоизбранного Президента США пятым среди всех лидеров мира. Когда некоторые в Вашингтоне не знали вообще, куда звонить. Мои коллеги-послы очень удивлялись - как тебе удалось? Ну это уже секреты дипломатической работы ", - отметил Валерий Чалый.

"Удалось том, что Посольство работало со всеми командами, надо продолжать точно - и с республиканцами, и с демократами. Именно дипломаты - это точно те люди, которые не будут работать на кого-то - на одного кандидата на другого. Мы работали со всеми", - отметил Валерий Чалый.

 

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