Госизмена, похищение человека, организованная преступность: в прокуратуре АРК рассказали о делах, в которых фигурирует Поклонская

25 мая, 2020, 08:36

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила экс-"прокурору" аннексированного Крыма Наталье Поклонской, которая сейчас является "депутатом" Госдумы РФ, о двух подозрения по нескольким статьям

Об этом сообщили "Крым.Реалии" в пресс-службе прокуратуры АРК.

В частности, как пояснили в ведомстве, Поклонской сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и группа других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер парламента Крыма Владимир Константинов, создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также принимали в ней участие" .

Подозрение Поклонской также объявили по статье "незаконное лишение свободы и похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и затем осуждены в России Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в "нарушении законов и обычаев войны" - это преступление предусматривает часть 1 статьи 438 УК.

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 г.", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Поклонская также фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей пока не выдвигались подозрения. В частности, в прокуратуре Крыма указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России как кандидата от аннексированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки этого преступления классифицируются по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - "государственная измена".