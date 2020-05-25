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Espreso.tvОбществоГлава Госдумы обвинил США в дезинформации и попытке "расчленить" Россию

Глава Госдумы обвинил США в дезинформации и попытке "расчленить" Россию

Глава Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России и "хотят ее расчленить"

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин обвинил США во "вбрасывании дезинформации по ситуации с коронавирусом" с целью - ослабить российские власти и сохранить "доминирующее положение" Америки в мире.

"Их цель - сделать страну как можно слабее, а потом ее расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые руководствовались бы их интересами, а не интересами наших граждан" , - говорится в заявлении Володина.

Глава российского парламента обвинил в связях с Соединенными Штатами оппозиционных российских политиков, блогеров и СМИ.

  • Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Кремль не хочет его победы на президентских выборах.
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