Глава Госдумы обвинил США в дезинформации и попытке "расчленить" Россию

25 мая, 2020, 08:53

Глава Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России и "хотят ее расчленить"

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин обвинил США во "вбрасывании дезинформации по ситуации с коронавирусом" с целью - ослабить российские власти и сохранить "доминирующее положение" Америки в мире.

"Их цель - сделать страну как можно слабее, а потом ее расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые руководствовались бы их интересами, а не интересами наших граждан" , - говорится в заявлении Володина.

Глава российского парламента обвинил в связях с Соединенными Штатами оппозиционных российских политиков, блогеров и СМИ.