Дания разрешила въезд для иностранцев, у которых в стране есть любимый человек
Но чтобы встретиться, влюбленные должны доказать, что находятся в отношениях не менее полугода. Об этом сообщает Reuters .
Датская полиция отметила, что пары также должны показать общую переписку или фотографии.
"Они могут принести с собой фотографию или любовное письмо. Я понимаю, что это очень интимные вещи, но решение впустить партнера или партнершу в конечном итоге зависит от отдельного сотрудника полиции", - заявил заместитель главы полиции Дании Алан Далагер Клаузен.
Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.
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"Я никогда не слышал о стране, где въезд требует показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец-то разрешили парам посещать друг друга, но не защитили право на приватность", - заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.
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