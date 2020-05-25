Дания разрешила въезд для иностранцев, у которых в стране есть любимый человек

25 мая, 2020, 16:58

Дания с 25 мая ослабила пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией, позволив въезд для влюбленных пар, которые живут по разные стороны границы

Но чтобы встретиться, влюбленные должны доказать, что находятся в отношениях не менее полугода. Об этом сообщает Reuters .

Датская полиция отметила, что пары также должны показать общую переписку или фотографии.

"Они могут принести с собой фотографию или любовное письмо. Я понимаю, что это очень интимные вещи, но решение впустить партнера или партнершу в конечном итоге зависит от отдельного сотрудника полиции", - заявил заместитель главы полиции Дании Алан Далагер Клаузен.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

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"Я никогда не слышал о стране, где въезд требует показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец-то разрешили парам посещать друг друга, но не защитили право на приватность", - заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.