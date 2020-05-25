Чтобы помочь подняться малому бизнесу: ПриватБанк снизил ставки по кредитам на четверть

25 мая, 2020, 16:48

Государственный ПриватБанк снизил кредитные ставки на 25%, чтобы помочь малому бизнесу восстановиться после карантина

Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно ему, с 25 мая существенно снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Цель - помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Снижение касается не только новых, но и на всех действующих кредитных соглашений с бизнес-клиентами.

Новые условия финансирования внедряются автоматически. Для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявлений посещать отделение банка.

Все клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размер кредитной ставки будут перечислены в сторону уменьшения автоматически.

Снижение стоимости кредитных ресурсов внедряется по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым предоставлены кредитные каникулы / реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.