Чтобы помочь подняться малому бизнесу: ПриватБанк снизил ставки по кредитам на четверть
Об этом говорится в сообщении банка.
Согласно ему, с 25 мая существенно снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Цель - помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.
Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.
Снижение касается не только новых, но и на всех действующих кредитных соглашений с бизнес-клиентами.
Новые условия финансирования внедряются автоматически. Для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявлений посещать отделение банка.
Все клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размер кредитной ставки будут перечислены в сторону уменьшения автоматически.
Снижение стоимости кредитных ресурсов внедряется по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым предоставлены кредитные каникулы / реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.
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