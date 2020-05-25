Apple перенесла из Китая часть производства, - СМИ

25 мая, 2020, 10:18

Американская корпорация Apple решила перенести часть своего производства из Китая во Вьетнам

Об этом сообщает издание The Verge .

Отмечается, что один из сотрудников издания купил новые AirPods Pro, на которых было указано, что наушники сделаны во Вьетнаме. Подобные истории рассказывали пользователи форума MacRumors.

Пока неясно, какой процент AirPods Pro переводится во Вьетнам и планирует ли Apple выпускать больше продуктов в этой стране. На запрос The Verge по поводу комментария этой ситуации Apple не ответила.

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Известно, что Apple собирает большую часть своей продукции в Китае. Но компания проявила интерес и даже сделала значительные иностранные инвестиции для диверсификации производства.

Отчасти это связано с последствиями пандемии COVID-19, а также продолжающейся торговой войной между США и Китаем, которая ввела тарифы на некоторые продукты и компоненты Apple и оказывала давление на лоббистские усилия генерального директора Тима Кука с администрацией Трампа. Еще в 2017 году Apple начала собирать некоторые модели iPhone и в Индии.

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В июле прошлого года Nikkei сообщил, что Apple рассматривает вопрос о переносе части производства во Вьетнам из-за торговой войны.