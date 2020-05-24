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Espreso.tvСпортЗнаменитый тренер объяснил, почему Усик провалится в супертяжелом весе

Знаменитый тренер объяснил, почему Усик провалится в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Знаменитый мексиканский тренер Абель Санчес заявил, что украинский боксер Александр Усик не сможет добиться успеха в супертяжелом весе из-за отсутствия мощного удара

Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, Александр Усик в хэвивейте не сможет справиться даже с русским Муратом Гассиевым, которого он победил в бое за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 2018 году.

"Мы с нетерпением ждем боя с Усиком в супертяжелом весе. Скорость Гассиева отличает его от других, как когда-то отличала Холифилда. В этом его отличие по сравнению с другими тяжеловесами, это же отличает и Усика. Но сможет ли Усик побеждать в супертяжелом дивизионе? У него нет мощного удара", - констатировал тренер.

71-летний Абель Санчес известен благодаря работе с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным и легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей, который выигрывал титулы в шести весовых категориях.

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