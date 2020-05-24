Знаменитый тренер объяснил, почему Усик провалится в супертяжелом весе

24 мая, 2020, 21:02

Знаменитый мексиканский тренер Абель Санчес заявил, что украинский боксер Александр Усик не сможет добиться успеха в супертяжелом весе из-за отсутствия мощного удара

Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, Александр Усик в хэвивейте не сможет справиться даже с русским Муратом Гассиевым, которого он победил в бое за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 2018 году.

"Мы с нетерпением ждем боя с Усиком в супертяжелом весе. Скорость Гассиева отличает его от других, как когда-то отличала Холифилда. В этом его отличие по сравнению с другими тяжеловесами, это же отличает и Усика. Но сможет ли Усик побеждать в супертяжелом дивизионе? У него нет мощного удара", - констатировал тренер.

71-летний Абель Санчес известен благодаря работе с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным и легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей, который выигрывал титулы в шести весовых категориях.

Напомним, 15 апреля Мурат Гассиев заявил, что надеется, что Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb