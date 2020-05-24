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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Ивано-Франковской - три новых больных COVID-19. Один пациент умер

За сутки в Ивано-Франковской - три новых больных COVID-19. Один пациент умер

За последние сутки, 23 мая 2020 года, в Ивано-Франковской области подтвердили три новых случая коронавирусной болезни

Об этом со ссылкой на местный портал Курс передает Еспресо.TV .

На Ивано-Франковщине сегодня лабораторно подтвердили с начала эпидемии 1277 больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки добавились три случая.

Умерло 74 человек. Подтверждено за минувшие сутки одну смерть от COVID-19 на Прикарпатье.

Болеют в настоящее время 566 прикарпатцев. Вчера официально было 576 больных

Подозрение на COVID-19 за все время выставили 4968 жителям Франковской области.

  • Напомним, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 24 мая 2020, в Украине лабораторно подтвердили в общем 20 986 случаев COVID-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
  • Следует отметить, что вчера, 23 мая, Минздрав Украины заявляло о 432 новых случаев . Сегодня же речь идет о 406 .

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