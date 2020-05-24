В ВСУ зарегистрировано 14 новых случаев Covid-19
Об этом в воскресенье, 24 мая 2020 года, сообщает командование медицинских сил ВСУ, передает Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона сейчас находятся на изоляции в военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). состояние пациента удовлетворительное ", - отмечается в сообщении.
Всего по состоянию на 7:00 24 мая в ВСУ Коронавирусная инфекцией болеет 62 человека. За время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая.
На изоляции (в частности, на самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.
- Напомним, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 24 мая 2020, в Украине лабораторно подтвердили в общем 20 986 случаев COVID-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
- Следует отметить, что вчера, 23 мая, Минздрав Украины заявляло о 432 новых случаев . Сегодня же речь идет о 406 .
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