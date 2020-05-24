В Китае заявили, что находятся на грани новой холодной войны с США

24 мая, 2020, 18:45

Министерство иностранных дел Китая предупредило об угрозе новой холодной войны с США

Об этом со ссылкой на заявление МИД КНР сообщает РБК-Украина.

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах искажают реальность и намеренно идут на конфронтацию с КНР.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные ложные комментарии и теории заговора в отношении Китая. Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны. Это опасная попытка повернуть вспять колесо истории", - говорится в заявлении.

В Пекине подчеркнули, что и Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

"В Китае и США разные социальные системы, но это результат различных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", - убеждены в МИД.

Китайские дипломаты отметили, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с различными системами и культурами.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что "масштабная дезинформация" Китая направлена на то, чтобы его главный соперник, бывший вице-президент США Джо Байден выиграл президентские выборы.

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