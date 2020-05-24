 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Китае заявили, что находятся на грани новой холодной войны с США

В Китае заявили, что находятся на грани новой холодной войны с США


фото: REUTERS
Министерство иностранных дел Китая предупредило об угрозе новой холодной войны с США

Об этом со ссылкой на заявление МИД КНР сообщает РБК-Украина.

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах искажают реальность и намеренно идут на конфронтацию с КНР.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные ложные комментарии и теории заговора в отношении Китая. Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны. Это опасная попытка повернуть вспять колесо истории", - говорится в заявлении.

В Пекине подчеркнули, что и Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

"В Китае и США разные социальные системы, но это результат различных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", - убеждены в МИД.

Китайские дипломаты отметили, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с различными системами и культурами.

  • Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что "масштабная дезинформация" Китая направлена на то, чтобы его главный соперник, бывший вице-президент США Джо Байден выиграл президентские выборы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

24 мая, 2020 воскресенье

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать