В Киеве проходит акция #СтопРеванш. ФОТО

24 мая, 2020, 16:21

В воскресенье, 24 мая 2020года, в Киеве происходит протестная акция по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского

Об этом передает Еспресо.TV.

Установлена сцена, люди держат флаги. Сегодняшняя акция имеет беспартийный характер. Точно такие же митинги пройдут и в более чем 30 других городах. Организатором выступает Движение сопротивления капитуляции.

В Пресс-релизе-приглашении отмечалось:

"За считанные месяцы Украина под руководством Зеленского перечеркнула большинство достижений Майдана. Под лозунгами стремления к миру команда Зеленского склоняет Украину к капитуляции в войне с Россией, под лозунгами продолжения проевропейских реформ происходит их свертывание и возвращение старых коррупционных схем Януковича. Украинцас хакнули мозги на выборах, и кампания по промывке мозгов продолжается непрерывно все это время.

Что удалось президенту сделать в течение года? Ему удалось вернуть украинцев из-за границы, но не благодаря успехам Украины, а благодаря коронавирусу. Ему удалось заменить все руководство страны, но не на лучших, а на худших. Ему удалось сделать из украинской политики непрерывное и скандальное шоу, которое стало ширмой усиления олигархического влияния".

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