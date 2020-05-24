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Espreso.tvОбществоВ конце мая Карпаты засыпало снегом. ФОТО

В конце мая Карпаты засыпало снегом. ФОТО


фото: facebook.com/chornogora.rescue112
24 мая в Карпатах на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области выпал снег

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в facebook.

"По состоянию на 13:15 24.05.2020 на горе Поп Иван температура воздуха +2°С, ветер юго-западный 7 м/с, снег", - наисалы спасатели.

Также они предупредили об ограниченной видимости из-за снега.

  • Напомним, 7 мая погода в Карпатах ухудшилась, выпало 15 см снега, температура воздуха опустилась до -3°C.

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