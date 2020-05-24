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Espreso.tvОбществоВ Харькове произошла вспышка COVID-19 среди медиков областной инфекционной больницы

В Харькове произошла вспышка COVID-19 среди медиков областной инфекционной больницы


фото: Укрінформ
Сразу 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы заболели коронавирусом

Об этом сообщает Укринформ .

По данным ОГА уже 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы, среди которых директор заведения, заведующий отделением, двое анестезиологов и двое врачей, заразились коронавирусом.

"По последним данным департамента здравоохранения, 20 сотрудников областной инфекционной больницы больны COVID-19, в том числе директор Павел Нартов и заведующий отделением интенсивной терапии. Среди больных также еще двое анестезиологов и двое врачей из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление", - заявили в ОГА.

В отделении интенсивной терапии в настоящее время работают 5 анестезиологов.

"Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - заверили в обладминистрации.

При таких обстоятельствах, учреждением фактически руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова, которая работает в инфекционной больнице по совместительству.

"Сейчас больница будет основным местом ее работы. Официально обязанности на Валентину Маслову возложат со вторника. Методическую помощь также предоставляет директор Областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар", - добавили в Харьковской ОГА.

  • Напомним, 8 мая в Красноградской центральной районной больнице на Харьковщине зафиксирована вспышка COVID-19 среди работников: заболели 10 медиков, контактировавших с больным пациентом.

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