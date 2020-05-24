В Берлине Козак напугал Меркель собранным Москвой компроматом, - Пионтковский
24 мая, 2020, 12:32
Ответственный за переговоры по Донбассе, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак во время встречи с федеральной канцлером Германии Ангелой Меркель прибег к шантажу
Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США), ссылаясь на известные ему подробности, рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 23 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV .
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