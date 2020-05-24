У пассажирок автобуса, прибывшего в Бердянск из Москвы, обнаружили COVID-19

24 мая, 2020, 12:10

В Бердянске Запорожской области подтверждено два завезенные из РФ случая коронавирусной инфекции

Об этом со ссылкой на страницу Бердянского территориального медицинского объединения сообщает Еспресо.TV .

В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая 2020 hjre из российской столицы в Бердянск, обнаружили двух инфицированных COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее было подтверждено коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.

Также разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают женщину ради ее здоровья немедленно обследоваться.

У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не подтверждено.

Всего в автобусе находилось четверо пассажиров.

О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.

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