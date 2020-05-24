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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать потепления

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать потепления


фото: Укрінформ
По прогнозу синоптика Натальи Диденко потепления в Украине следует ожидать только в начале июня

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

"С такой ближайшей синоптической ситуацией впору синоптику бежать в эмиграцию, но поскольку карантин, то далеко не убежишь и придется забрасывать сумку за плечи, брать хлеб, луковицу, сыр "бри" (я без него никак), сало, сухарики, конфеты, тимьяновый чай в термос, парочку любимых книг, парик, маску, кота Апельмона - и в какой-нибудь заброшенный дом на высокогорье Карпат. пока не потеплеет и не придет устойчивый стабильный долговременный антициклон", - написала Наталья Диденко.

Потому что, когда не было дождей, чего я только не наслушалась.

По ее словам, понедельник, 25 мая, в Украине будет влажным. Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины, в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди.

Восточная часть и Юг будут чередовать небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на Востоке Украины - с юго-востока, небольшой, максимум умеренный.

Ближайшей ночью, хоть и не настолько тепло, нозаморозки наконец маловероятны! +6...+12 градусов.

Завтра днем предполагается +14...+17 градусов, очаг холода - над Киевщиной и Карпатами +9...+12 градусов, на востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +15...+20 градусов. Карта 2.

В Киеве завтра ночью до +8 градусов, но днем всего около 12 градусов.

"Небольшое потепление можно ожидать со среды, но то такое потепление, как я примерно пойду в эмиграцию. Если серьезно, ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня", - добавила Наталья Диденко.

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