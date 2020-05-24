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Espreso.tvМирРоссия снова побила антирекорд по количеству смертей от COVID-19

Россия снова побила антирекорд по количеству смертей от COVID-19


фото: REUTERS
В России на протяжении прошлых суток от коронавируса умерли 153 человека, что является рекордным показателем с начала эпидемии

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

Отмечается, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 153 умерших от подтвержденной коронавирусной инфекции. Эта цифра стала рекордной для страны с начала пандемии COVID-19.

Всего с начала пандемии вследствие осложнений, вызванных COVID-19, умер 3 541 человек. За весь период пандемии выявлено 344 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в РФ зафиксированы 8 599 новых больных COVID-19.

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