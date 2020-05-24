Россия потребовала от Bloomberg извинений за публикацию о рейтинге Путина

24 мая, 2020, 18:20

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за статью о стремительном падении рейтинга Владимира Путина

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Bloomberg ссылается на данные опросов социологической службы ВЦИОМ о доверии политикам. Согласно проведенному в апреле опросу, о доверии Путину заявили 27% респондентов, это самый низкий показатель за долгое время.

Такие данные действительно можно найти на сайте ВЦИОМ. Однако, посольство России утверждает, что Bloomberg продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям, поскольку реальный уровень доверия Путину, по данным этой же социолоичнои службы, составляет 67,9%.

Такие цифры тоже есть на сайте социологов. Разница объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. На прямой вопрос "Доверяете ли вы Путину?", Как утверждается, положительно отвечают более 67 процентов, а вот на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилия Путина в последнем опросе назвали только 27 процентов.

Ранее именно результаты открытых опросов ВЦИОМ публиковал еженедельно. Однако вскоре после того, как рейтинг Путина по этим опросам стал падать, их регулярная публикация прекратилась.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уровень доверия к Путину составляет 67-68 процентов, а его электоральный рейтинг сейчас не измеряют, потому что до выборов далеко, и неясно, кто на них будет баллотироваться.

По данным апрельского опроса другой социологической службы, "Левада-центр", рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Одобряют деятельность главы государства 59% респондентов.

Напомним, 6 мая рейтинг Владимира Путина упал до исторического минимума за время его управления страной.

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