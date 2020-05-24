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Espreso.tvОбщество"Запах стоит сумасшедший, дышать невозможно". В оккупированном Крыму жители Ленино страдают от нефтебазы

"Запах стоит сумасшедший, дышать невозможно". В оккупированном Крыму жители Ленино страдают от нефтебазы


фото: Крим.Реалії
Жители поселка Ленино, что в захваченном Крыму, жалуются на запах мазута со стороны Семиколодезянськой нефтебазы. Люди утверждают, что ночью не могут открывать окна, так как в доме попадает едкий запах, а на стеклах и подоконниках появляется маслянистый налет

С жителями встречалась подконтрольная Москве "вице-премьер Крыма" Юлия Жукова. Она сообщила, что нефтебазу используют для нужд строительства трассы "Таврида", передает Еспресо.TV со ссылкой на All Crimea.

Коллаборационисты обещают решить эту проблему, однако пока никаких изменений к лучшему не происходит.

"Глава правительства Крыма" Юрий Гоцанюк сообщил, что он ищет альтернативные пути решения проблемы.

"Разлив битума не будет проводиться на данной нефтебазе, будем искать запасные варианты", - отметил он.

"Председатель Крыма" Сергей Аксенов также утверждает, что знает о том, что происходит в Ленино.

"Разливают, запах стоит сумасшедший, дышать невозможно. Юлия Михайловна ("вице-премьер Крыма" Юлия Жукова - ред.) говорит, что заезжала на нефтебазу, как оказалось, в момент, когда заявляли, что работа не ведется, как оказалось, работа по разгрузке велась. Хуже всего, что пользователи нефтебазы налаживать контакты с гражданами не хотели, на встрече вели себя почти по-хамски. Если они приносят такой негатив в общении с гражданами, значит работать не будут. Завтра конечная точка, надо все решить " , - сказал Аксенов в воскресенье, 24 мая 2020 года.

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