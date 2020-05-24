"Нацкорпус" рассказал, что происходило рядом с офисом Медведчука, и требует запрета ОПЗЖ

24 мая, 2020, 08:04

Представители политической партии "Национальный корпус" по случаю Дня героев в субботу, 23 апреля 2020 года, провели акцию протеста у офиса нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, на улице Большая Васильковская, 23б в Киеве, во дворе возле станции метро "Площадь Льва Толстого"

Молодых людей было несколько десятков. Они скандировали лозунги, бросали красной краской в стену здания ОПЗЖ, наносили антироссийские надписи на асфальт, клеили стикеры, поджигали фальшфаеры и дымовые шашки, передает Еспресо.TV .

Как видно из видео, размещенного "Нацкорпусом" на YouTube, в оцеплении офиса стояли сотрудники полиции.

Состоялись краткосрочные столкновения с партийной охраной.

При этом о якобы взрыве под офисом заявлял пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

Как видно на видео, было значительное задмимлення. Но Национальная полиция информацию о "взрыве" опровергла.

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"Надо напоминать врагам в такой день (День героев - ред.), что они враги, поэтому мы вышли под офис ОПЗЖ. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, в них были пиротехнические средства, но никто не пострадал", - заявил в свою очередь председатель киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин.

В свою очередь лидер данной политсилы Андрей Белецкий обратился к председателю СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Денису Малюськи с требованием отреагировать на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

"Мы," Национальный корпус ", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", - говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте НК.

Справка

День героев было установлено после того как по приказу Сталина агент НКВД Судоплатов совершил покушение на первого руководителя ОУН Евгения Коновальца .

Напомним, полиция задержала 19 участников акции под офисом Медведчука.

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