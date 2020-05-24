 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нацкорпус" рассказал, что происходило рядом с офисом Медведчука, и требует запрета ОПЗЖ

"Нацкорпус" рассказал, что происходило рядом с офисом Медведчука, и требует запрета ОПЗЖ

Представители политической партии "Национальный корпус" по случаю Дня героев в субботу, 23 апреля 2020 года, провели акцию протеста у офиса нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, на улице Большая Васильковская, 23б в Киеве, во дворе возле станции метро "Площадь Льва Толстого"

Молодых людей было несколько десятков. Они скандировали лозунги, бросали красной краской в стену здания ОПЗЖ, наносили антироссийские надписи на асфальт, клеили стикеры, поджигали фальшфаеры и дымовые шашки, передает Еспресо.TV .

Как видно из видео, размещенного "Нацкорпусом" на YouTube, в оцеплении офиса стояли сотрудники полиции.

Состоялись краткосрочные столкновения с партийной охраной.

При этом о якобы взрыве под офисом заявлял пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

Как видно на видео, было значительное задмимлення. Но Национальная полиция информацию о "взрыве" опровергла.

Читайте также: День героев. Что это за праздник и почему его празднуют в мае

"Надо напоминать врагам в такой день (День героев - ред.), что они враги, поэтому мы вышли под офис ОПЗЖ. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, в них были пиротехнические средства, но никто не пострадал", - заявил в свою очередь председатель киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин.

В свою очередь лидер данной политсилы Андрей Белецкий обратился к председателю СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Денису Малюськи с требованием отреагировать на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

"Мы," Национальный корпус ", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", - говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте НК.

 

Справка

День героев было установлено после того как по приказу Сталина агент НКВД Судоплатов совершил покушение на первого руководителя ОУН Евгения Коновальца .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 мая, 2020 воскресенье

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

24 мая, 2020 воскресенье

23 мая, 2020 суббота

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать