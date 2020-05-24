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Espreso.tvОбщество"Мрия" во второй раз доставила медицинский груз в Канаду. ФОТО

"Мрия" во второй раз доставила медицинский груз в Канаду. ФОТО


фото: facebook
Крупнейший в мире украинский самолет "Мрия" осуществил второй рейс с медицинскими средствами в Канаду

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.

"Наша "Мрия" - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы. Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - написал Шевченко.

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