"Мрия" во второй раз доставила медицинский груз в Канаду. ФОТО
24 мая, 2020, 22:01
Крупнейший в мире украинский самолет "Мрия" осуществил второй рейс с медицинскими средствами в Канаду
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.
"Наша "Мрия" - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы. Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - написал Шевченко.
- Напомним, 26 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" 27 апреля доставит медицинский груз из Китая в немецкий аэропорта Лейпциг/Галле.
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